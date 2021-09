Malfunzionamento servizio prenotazioni del Cup di Asl1, Ioculano (PD): “Un enorme disagio per gli utenti”

“I malfunzionamenti del servizio di prenotazione CUP vanno risolti al più presto, ho presentato un’interrogazione urgente per sollecitare un’intervento della Giunta”. Ad informarne è Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha presentato la problematica alla giunta regionale e che discuterà nel prossimo consiglio.

“Non fosse già abbastanza il disagio affrontato dall’utente per le attese interminabili con cui si riesce a prenotare una visita (sempre che si riesca, non dovendo ripiegare su servizi privati), c’è un altro disagio che ci segnalano sempre più cittadini. Il CUP, strumento che permette di prenotare telefonicamente le visite mediche, è un servizio fondamentale e proprio per questo andrebbe implementato, non trascurato.

In questi mesi invece ci sono arrivate numerose lamentele sui disservizi nell’utilizzo da parte degli utenti che, impossibilitati a restare in attesa se vi sono troppe persone in coda, perdono la linea. La telefonata infatti si interrompe: la voce digitale chiede di richiamare e termina la conversazione, con il solo risultato di rendere impossibile riuscire a prendere la linea e quindi procedere alla prenotazione, quando sarebbe più efficiente mantenere la telefonata in attesa sino al momento in cui si riesce a parlare con un operatore.

Questo servizio è gestito da Liguria Digitale, che chiediamo venga sollecitata dalla Giunta a risolvere i problemi per garantire la funzionalità del servizio".