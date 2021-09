Dall’esibizione in strada a Sanremo alla vittoria al Festival di Castrocaro: la storia di Simo Veludo, il cantautore che due anni fa suonava davanti all’Ariston

Simo Veludo ha 27 anni è di Moncalieri e ha appena vinto l’ultima edizione del Festival di Castrocaro. È un degli astri nascenti della canzone italiana e la sua storia è legata anche a Sanremo. Sul palco dell’Ariston? No, fuori.

Era il 16 agosto del 2019 quando si esibiva davanti al teatro più famoso d’Italia catturando l’attenzione dei vacanzieri nella settimana di Ferragosto. Un ragazzo come se ne vedono tanti, ma con un talento che non poteva passare inosservato. Suonava davanti al Teatro Ariston quasi fosse una sorta di presagio, un tentativo di ‘bussare’ alle porte della grande musica italiana, lì dove la storia della musica si è fatta nel corso dei decenni.



Ora per Simo Veludo inizia una nuova storia, tutta sua, partita da via Matteotti e arrivata al trionfo al 64° Festival di Castrocaro.