Imperia, al Parasio inaugurato il ‘Balcone degli artisti’: 98 mattonelle d’autore impreziosiscono la Città alta (Foto e Video)

Il presidente del Circolo Parasio Simona Gazzano ha detto nel suo intervento: “Sento spesso dire: ‘Il Parasio non potrebbe essere più bello!’, ‘Questo posto sembra un dipinto’. In parte sono d'accordo, in parte no. Mi spiego. Tutto può essere più bello, sempre, e spesso un dipinto, per bello che sia, richiama un'idea di staticità, di un attimo fissato per sempre su di una tela. Io, da parasina, o parasiana che dir si voglia, sono da sempre consapevole di vivere in un posto che ha avuto un non so che di magico, di misterioso, di indiscutibile fascino. È il fascino del tempo, certamente, è il fascino della storia passata che si afferma con autorità nel presente con le architetture antiche, con i carruggi ombrosi, con le grate delle antiche prigioni, con l'eterno mormorare del mare che copre i sussurri degli estasiati turisti e degli abituati ma pur sempre innamorati abitanti.