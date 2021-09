I giovani di Sanremo tendono la mano ai rifugiati afgani: grande evento solidale a Pian di Poma (Foto)

Quando c’è da dare una mano a chi è in difficoltà Sanremo risponde ‘presente’. Con questo spirito oggi pomeriggio tante realtà imprenditoriali e sociali della zona si sono riunite nel grande evento benefico organizzato a Pian di Poma dall’associazione ‘Sanremo Calcio’, in collaborazione con numerosi giovani sanremesi, associazione A.N.F.F.A.S e centro di solidarietà ‘L’Ancora’.



L’obiettivo comune era quello di raccogliere beni e fondi per sostenere la Croce Rossa impegnata negli aiuti ai rifugiati afgani ospitati al soggiorno militare di Sanremo.

“Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare la gente e creare un dialogo tra noi cittadini e le istituzioni in modo da poter cooperare nel miglior modo possibile e tutti insieme” hanno dichiarato gli organizzatori. All’evento hanno partecipato anche due cantanti, due ballerine e attori che hanno declamato poesie. Ricco il rinfresco organizzato grazie alla collaborazione di molti locali e ristoranti della zona.



Piccola nota a margine. La serata si è chiusa completamente al buio per via della mancata accensione dell’illuminazione. Circostanza che ha visto gli organizzatori comprensibilmente amareggiati.



Fotogallery a cura di Tonino Bonomo.