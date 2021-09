Diano Marina: oggi la chiusura di Aromatica 2021, appuntamento fino alle 19 (Foto)

Anche il secondo giorno di Aromatica 2021 ha fatto segnare un'affluenza record. Eventi e stand presi d'assalto, nelle vie del centro pedonale di Diano Marina e a Villa Scarsella. Oltre 60 gli stand di prodotti tipici del nostro territorio e in particolare di quelli legati alle erbe aromatiche. Un apposito spazio viene dedicato ad “Assaggia la Liguria”, il programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine DOP Riviera Ligure insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Oggi Aromatica prosegue e si conclude con un programma molto ben strutturato e tanti appuntamenti da non perdere.

Il programma di oggi:

area espositiva e commerciale (isola pedonale del centro cittadino): dalle ore 9.30 alle 19.00

ore 10 - Villa Scarsella padiglione – laboratorio “Il terrazzo officinale: quali erbe coltivare in vaso sul terrazzo e l’utilizzo per creare una farmacia verde casalinga”, a cura di Agricastellarone

ore 11 - Villa Scarsella padiglione – conferenza "Erbe aromatiche per una sana prevenzione", dott. Claudio Battaglia, presidente Lilt provinciale

ore 11.45 - Villa Scarsella padiglione - consegna Premio Aromatica, con la partecipazione speciale della chef Caterina Lanteri Cravet (Ristorante San Giorgio, Cervo), e cooking show dello chef Lorenzo Taramasco (Ristorante Del Cambio, Torino) “Corzetti di patate al pesto”

ore 16 - Villa Scarsella padiglione – presentazione del volume di Giovanni Toso “Dante, Noli e il Purgatorio” (Sabatelli Ed.), vincitore Premio Anthia quale libro ligure dell’anno 2021

ore 17 – Villa Scarsella padiglione – cooking show con lo chef Fabrizio Barontini “Trofie alle castagne con pesto e Prescinsoa alle erbe aromatiche”