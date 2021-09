Dopo una nottata di lavoro, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri pomeriggio in zona Grimaldi.

Ieri, in serata, alcune famiglie hanno anche dovuto abbandonare le loro abitazioni, ma non risultano sfollati.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di tutta la provincia oltre a quelli di Savona. In mattinata entrerà in azione anche il canadair.