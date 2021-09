Sanremo: malore su una panchina a porto vecchio, uomo ricoverato in gravi condizioni (Foto)

Intervento del 118 ieri sera a porto vecchio per un uomo che ha accusato un malore su una panchina.

Le sue condizioni sono sembrate da subito gravi, tanto che ne è stato predisposto il trasferimento all'ospedale di Sanremo in codice rosso.

Il personale medico ha effettuato tutti i rilievi del caso per verificare le cause del malore. Si ipotizza si sia trattato di una overdose.