Sanremo: incendio vicino alla Madonna della Costa, una colonna di fumo si alza sulla città (Foto)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa sera nella zona della Madonna della Costa per un incendio di sterpaglie.

In un primo momento sembrava che le fiamme stessero interessando anche la chiesa, ma si è poi scoperto che provenivano da una porzione di terreno vicina. Presenti sul posto anche Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.

Per fortuna, quindi, non si sono registrati danni particolarmente gravi. La colonna di fumo si è alzata per diversi metri ed era visibile anche a grande distanza. In molti hanno chiamato i Vigili del Fuoco temendo danni alla chiesa e alle vicine abitazioni.