Arma di Taggia: finestrini spaccati nel nuovo posteggio di via delle Palme, l'allarme corre sui social (Foto)

Spiacevole episodio nelle ultime ore al parcheggio di via delle Palme dove un automobilista si è ritrovato con il finestrino spaccato.

Le foto sono state postate sui social e molti residenti chiedono ora un intervento da parte delle forze dell'ordine.

Non si tratta del primo episodio in zona. In alcuni casi sono tentativi di furto, in altri solo dei vergognosi atti vandalici.