Sanremo: Coldirodi si prepara per l’arrivo delle reliquie di Padre Pio, don Filippo “Presenza benefica che ha donato sollievo a tante persone” (Video)

Mancano pochi giorni e, da domenica 19, Coldirodi ospiterà le reliquie di Padre Pio. Un appuntamento di grande valore religioso e culturale per la popolosa frazione sanremese, pronta a un appuntamento che richiamerà i fedeli di tutta la provincia.

A pochi giorni dall’arrivo delle reliquie abbiamo incontrato don Filippo Pirondini, parroco di Coldirodi, per fare il punto sui preparativi e approfondire i dettagli di un appuntamento tanto atteso dalla comunità religiosa locale.

L'intervista a don Filippo

Il programma delle celebrazioni.

L’arrivo è previsto domenica 19 con l’accoglienza alle 17.45 in piazza San Sebastiano; seguirà la celebrazione eucaristica alle 18 presieduta dal vescovo Mons. Antonio Suetta. Durante la celebrazione verrà intronizzata e benedetta l’immagine di San Pio donata dai devoti benefattori.

Il giorno successivo alle 16.30 le reliquie saranno esposte. Poi, alle 17.20 il Rosario e, alle 18, la Messa presieduta da don Diego Basso, vicario foraneo di Sanremo.

Martedì 21 nuova esposizione alle 16.30 seguito da un momento di preghiera e adorazione eucaristica animato dal gruppo di preghiera ‘San Pio’. Alle 18 la Messa presieduta da don Filippo Pirondini, parroco di Coldirodi.

Mercoledì 22 esposizione alle 16.30 seguita dalla catechesi e testimonianza su San Pio a cura di Luigi Taurino, figlio spirituale di San Pio. Alle 18 la Messa presieduta da don Marco Castagna, rettore del santuario di San Secondo a Ventimiglia. Alle 21, infine, la veglia di preghiera in preparazione alla festa di San Pio da Pietralcina dai gruppi del Rinnovamento dello Spirito.

Le celebrazioni si chiuderanno giovedì 23, nell’anniversario della morte di Padre Pio: la reliquia resterà esposta per tutto il giorno alla venerazione dei fedeli; alle 17.20 il santo Rosario e alle 18 la solenne celebrazione presieduta dal cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo e collaboratore di San Giovanni Paolo II.