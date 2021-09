Turismo nell’entroterra, da Terzorio parla il sindaco Ferrari: “Stagione di ripresa con tanti italiani e tutto esaurito ad agosto” (Video)

Tempo di bilanci per il turismo locale che nell’estate 2021 ha conosciuto una stagione di grande ripresa dopo mesi difficili. Dal mare all’entroterra quasi ovunque si è registrato il tutto esaurito, ennesima dimostrazione di come il nostro territorio sia tra i prediletti dei vacanzieri italiani e stranieri.

Ne abbiamo parlato con il sindaco di Terzorio, Valerio Ferrari, al termine di un’estate a dir poco positiva anche per i paesi delle nostre colline. “È stata una stagione di ripresa con tantissime presenze ad agosto a completo esaurimento dei posti - dichiara Ferrari ai nostri microfoni - ricordiamo che siamo il Comune ligure con il maggiore numero di posti letto in proporzione alla popolazione e non abbiamo strutture alberghiere”.



“Prima avevamo un turismo prettamente straniero, quest’anno la metà erano italiani, poi i francesi e i turisti del Nord Europa - conclude Ferrari - stanno cambiando le presenze e le nazionalità che visitano il nostro territorio”.

Il bilancio positivo di Terzorio fa il paio con un’analisi complessiva di un turismo in netta ripresa anche per l’entroterra con le località da sempre amate dagli stranieri che, quest’anno, sono state apprezzate anche dagli italiani. Il Ponente ha risposto ‘presente’ alla richiesta di un turismo green, immerso nella natura e con tante esperienze a portata di mano.