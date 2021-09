I magici consigli di Luigino (La mascotte de Il Dentista dei Bambini)

Dal 20 al 25 settembre, presso gli studi aderenti elencati su www.ildentistadeibambini.it, si svolgerà la prima SETTIMANA DELLA PREVENZIONE DENTALE DEI BAMBINI.

È una occasione speciale per tutte le famiglie per conoscere l’Odontoiatria Pediatrica e verificare lo stato di salute del sorriso dei propri bambini.

Questo particolare evento aiuterà i bambini che ancora non lo hanno incontrato, a conoscere il Dentista Pediatrico e a familiarizzare con le attrezzature dello studio in maniera giocosa “a misura di bambino”.

La visita consisterà in alcuni momenti ben definiti:

· La compilazione del Kids Cario Test (di cui vi invitiamo a scaricare fin da ora la app, anche utilizzando il codice QR che trovate nella pagina) che serve a misurare il rischio carie particolare di quel bambino e calcolare in numero ideale di controlli da effettuare annualmente per prevenire problemi più complessi.

· Il video dei dentini (fatto con una “speciale” telecamera) per mostrare al bambino e ai suoi genitori le condizioni del sorriso piccolo paziente.

· La valutazione ortodontica preliminare, per segnalare se il bambino potrebbe avere bisogno di “raddrizzare i denti”.

· La valutazione della deglutizione, per segnalare se è adeguata all’età del bambino o se occorre aiutarlo a correggerla.

Alla fine ci sarà una sorpresa per tutti i bambini e, un eventuale “promemoria” per i genitori, a integrazione dei consigli già presenti sulla app del Kids Cario Test. Nel promemoria potreste trovare il testo che segue:

Cari Genitori, come abbiamo provato a spiegarvi in questo primo breve incontro, con LA PREVENZIONE possiamo fare molto per preservare la salute dei vostri bambini.

Con questo breve PROMEMORIA della PREVENZIONE vorremmo aiutarvi a ricordare i concetti più importanti che oggi abbiamo condiviso con voi. Seguono alcuni consigli che, se volete, potete condividere con altri genitori con cui siete in contatto, affinché anche i loro bimbi possano trarne beneficio.

1. Come esiste i Pediatra, per la Medicina Generale, esiste il DENTISTA PEDIATRICO; è lui la persona più adatta a prendersi cura del sorriso dei vostri bambini, così come RACCOMANDATO dal MINISTERO DELLA SALUTE.

2. La prima visita dal dentista, sempre da RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI, andrebbe fatta tra i 18 e i 24 mesi di età (ma l’ideale sarebbe spiegare già un po’ di cose alla mamma quando inizia a pensare di avere un bimbo!)

3. I denti da latte VANNO CURATI perché perderli precocemente (oltre ad essere negativo per il bambino) comporterà problemi alla dentizione permanente.

4. Quando i denti sono sani (o sono stati ben curati) è opportuno essere inseriti in un programma PERSONALIZZATO di prevenzione, con controlli regolari ed eventuali applicazioni di fluoro, per conservare al meglio la nostra salute orale.

COSA FAREA CASA PER MANTENERE SANI I DENTI?

1. Naturalmente è opportuno lavare bene i denti, pensando a “cosa stiamo facendo” e dedicando il tempo necessario, secondo le ISTRUZIONI DEL DENTISTA O DELL’IGIENISTA DENTALE, ma non è tutto.

2. La cosa più importante è avere una alimentazione corretta, sia nella tipologia di cibi assunti che, soprattutto, nel ritmo con cui vengono ingeriti:

Se rimaniamo entro i 5 pasti al giorno la nostra saliva ci protegge efficacemente dalla carie. ATTENZIONE: si intende come “pasto” tutto ciò che non è acqua, indipendentemente dalla quantità. Un frutto, una caramella, un sorso di una bibita zuccherata contano alla pari del pranzo di Natale!

3. COME CONVINCERE I BAMBINI A “MANGIARE SANO”? il metodo migliore è l’esempio: i bambini vogliono sempre imitare i grandi; se li vedono curare l’alimentazione anche per loro sarà naturale mangiare così e quando assaggeranno il “cibo spazzatura” alla festa di qualche amichetto difficilmente ne verranno attratti. Al contrario bimbi che vedono i genitori mangiare regolarmente cibi inappropriati, magari con “bibitoni zuccherati” quale accompagnamento, avranno maggiore difficoltà a recepire nozioni di “buona educazione alimentare”…

4. Non esistono “cibi proibiti”: vietare qualcosa significa “renderlo desiderabile”! se i vostri figli in girò vorranno assaggiare “qualche schifezza” non negateglielo… ma a casa fategli trovare “cose buone”!

DA COSA PARTIRE?

· Valorizzate il cibo di qualità, insegnate ai bambini a riconoscerlo! Non è necessario pasteggiare a tartufi, un piatto costituito da una buona pasta essiccata a bassa temperatura, condita da un buon olio extravergine e un buon formaggio grana vale più di molti surgelati di “pseudo alta cucina”. Se aggiungiamo un’insalata di verdure di stagione, in pochi minuti abbiamo preparato un pasto di qualità.

· Preparate i loro piatti preferiti ma incuriositeli sovente una “piccola novità” (magari facendola scegliere a loro tra qualche proposta da voi prestabilita…) per stimolarli a scoprire nuovi gusti

· Quando avete tempo provate a preparare qualcosa di più complesso e fatelo insieme ai bambini: cucinato da loro qualunque cibo risulterà “buonissimo”!

· Quando uscite a cena scegliete cibo di qualità, non necessariamente un ristorante stellato, anche una buona osteria o una pizza “fatta bene” aiutano a educare i figli a consumare cibo sano e buono.

· Nessun alimento va demonizzato ma promettere come premio una cena al fast food non è proprio “l’ideale” per costruire una buona cultura del cibo…

Quando avete un dubbio sui dentini di vostro figlio NON ASPETTATE, andate subito dal dentista pediatrico: Presi in tempo non esistono problemi gravi!

Ricordate di visitare regolarmente il sito www.ildentistadeibambini.it : troverete molti altri consigli utili, aggiornati costantemente!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it, risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

BUONA SETTIMANA DELLA PREVENZIONE!