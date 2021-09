Sanremo: la pappa al pomodoro degli angeli del fango ventimigliusi a sostegno dei rifugiati afgani

Domani, dalle 17, al campo di atletica e rugby di Pian di Poma a Sanremo è in programma l’evento benefico organizzato dai giovani sanremesi per i rifugiati afgani ospitati al soggiorno militare.

Un’occasione per fare del bene e gustare un’ottima pappa al pomodoro preparata dallo chef Diego Pani: “Abbiamo scelto di portare questa pietanza - racconta Pani - perché è stato il piatto simbolo degli angeli ventimgliusi durante l'alluvione, e speriamo sia di supporto anche in questa situazione altrettanto difficile. Ci auguriamo, nel nostro piccolo, di rappresentare Ventimiglia, che ha ricevuto molto aiuto anche dai paesi vicini nei giorni dell'alluvione e non lo ha dimenticato”.

“La merenda - conclude - per tutti coloro che parteciperanno all'evento, sarà a offerta libera e l'intero incasso sarà devoluto a Croce Rossa Italiana”.

Lo chef servirà personalmente il piatto in rappresentanza del ‘Desco Secondino’ che non poteva mancare, associazione benefica di sua creazione, per la quale ha recentemente ricevuto il San Segundin d'argentu da parte della città di Ventimiglia.