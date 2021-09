Ventimiglia: cinque defibrillatori fanno la 'muffa' in Comune, interrogazione dei Consiglieri Leuzzi e Ballestra

I consiglieri comunali Federica Leuzzi e Alberto Ballestra hanno inviato un’Interrogazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, in relazione agli 8 defibrillatori acquistati su proposta della Croce Verde Intemelia, attraverso il progetto ‘Cuore Verde’, dei quali cinque non installati.

Tre degli otto Dae, viene evidenziato nel documento, sono stati installati dalla precedente Amministrazione mentre gli altri cinque risultano mai installati e attualmente (da 2 anni) depositati in una stanza del palazzo comunale. Tenuto conto che i DAE necessitano di una puntuale manutenzione che non sarebbe stata eseguita né su quelli installati né su quelli inutilizzati, i Consiglieri chiedono per quale motivo i defibrillatori, acquistati con i fondi del Bilancio Partecipativo, non siano stati installati.

Chiedono anche il motivo per cui non sia stata effettuata la regolare manutenzione sui dispositivi. “I Dae - ha dichiarato Federica Leuzzi - sono strumenti che permettono di salvare vite umane in caso di emergenza e sono messi a disposizione della cittadinanza: sono dotati di un processo automatico che guidano al loro utilizzo. Essendo apparecchi salvavita é necessario effettuare una manutenzione periodica, manutenzione che segnaliamo non risulta essere stata eseguita né su quelli installati né su quelli inutilizzati”.

“Anche in questa occasione – prosegue Leuzzi - notiamo scarsa sensibilità da parte dell'Amministrazione, ci chiediamo perché non siano stati installati i 5 Dae aquistati con il ‘bilancio partecipativo’ del 2018 e perché non sia stata effettuata una regolare manutenzione. É doveroso che i nostri concittadini sappiano che i defibrillatori attualmente non sono utilizzabili. Chi é responsabile di questo disagio lo risolva al più presto!”