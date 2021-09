Situazione di Riviera Trasporti, il PD di Imperia risponde a Strescino: “Va in soccorso di chi lo definiva un 'Paperino'”

“Ogni volta che Strescino, come rappresentante di fratelli d’Italia, attacca il PD, siamo obbligati a ripercorrere la storia di quello che è successo in questi anni nelle aziende partecipate in provincia di Imperia - aggiungono dal PD imperiese - dopo che lo scorso anno abbiamo dovuto "rinfrescargli la memoria" sulle responsabilità in merito alla grave situazione in cui versa Rivieracqua, su cui peraltro aspettiamo ancora da lui una smentita mai pervenuta, siamo obbligati anche questa volta a chiarire la vicenda. I 25 milioni di euro di debiti che la Riviera Trasporti ha incamerato sono debiti che il sig. Strescino dovrebbe ricordare bene giacché ad averli accumulati sono stati lui, già consigliere provinciale, e i suoi amici alleati di centro destra. Ci preme ricordare che sino al 2015, anno in cui la riviera trasporti ha disdetto la contrattazione di secondo livello per tutti i dipendenti perché navigava già in acque torbide, ad aver amministrato l’azienda erano, per conto della provincia di Imperia, Luigi Sappa di Forza Italia, e per conto del Comune di Sanremo, Maurizio Zoccarato in quota Forza Italia , mentre i vari amministratori delegati della Riviera trasporti S.p.A. erano tutti esponenti di centrodestra, ultimo dei quali Enzo Amabile, persona "vicinissima" a Claudio Scajola, e a quegli anni risalgono scelte manageriali disastrose, come l’acquisto dei bus a idrogeno solo per citare il più evidente anche si non addetti ai lavori”.