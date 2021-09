Coronavirus, Toti: “In Liguria 99% ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. Dati contagio in calo, avanti tutta con i vaccini”

“Il 99% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nei nostri ospedali non è immunizzato, neppure con una dose di vaccino. L’unico paziente vaccinato in terapia intensiva ha purtroppo gravi patologie, pregresse al contagio. I dati liguri confermano quindi il report dell’Istituto Superiore di Sanità e, soprattutto, che la doppia dose di vaccino protegge in modo assolutamente efficace dalle forme gravi dell’infezione da Covid-19 e nella stragrande maggioranza dei casi anche dal rischio di ospedalizzazione. Per questo vogliamo spingere al massimo la campagna vaccinale offrendo la possibilità, a partire da mercoledì in poi, di presentarsi in uno dei cinque punti vaccinali individuati in ciascuna Asl per fare il vaccino, senza prenotazione”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sull’emergenza sanitaria.



“Tutti gli indicatori ci dicono che in Liguria il virus sta mollando la presa, anche l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti è scesa a 52 casi a livello regionale (61 nello spezzino, 60 nell’imperiese, 48 nel savonese e 39 nell’area metropolitana di Genova). Questa è una buona notizia che non deve però far calare l’attenzione: in vista del nuovo anno scolastico ormai alle porte e della ripresa a pieno regime delle attività produttive, dobbiamo raggiungere tutte le persone che ancora non si sono vaccinate per convincerle ad immunizzarsi, per proteggere se stessi e consentire la ripartenza del Paese fuori dalla pandemia, una volta per tutte”.



Da mercoledì 15 sarà possibile effettuare il vaccino senza prenotazione nei seguenti centri vaccinali:



Asl 1

- Imperia, dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

- Camporosso, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

- Arma di Taggia, lunedì - mercoledì - venerdì dalle 08.00 alle 14.00; martedì - giovedì dalle 14.00 alle 18.00;



Asl 2

- Savona, Terminal Crociere, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00;

- Finalborgo, il sabato dalle 08.00 alle 18.00;



Asl 3

- Genova, Sala Chiamata dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00;



Asl 4

- Chiavari, Hub Caperana dal Lunedì a Venerdì dalle 08.00 alle 18.00

- Rapallo, il sabato dalle 08.00 alle 18.00;

- Sestri levante, il sabato dalle 08.00 alle 18.00



Asl 5

- La Spezia, Hub Fitram dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00;

- Sarzana, Hub San Bartolomeo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00