Ventimiglia: fiamme vicino alle case in zona Grimaldi, evacuata una famiglia

Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Ventimiglia impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato questo pomeriggio in zona Grimaldi.

In un primo momento sembrava che il rogo fosse sotto controllo ma, non appena l'elicottero ha dovuto interrompere i lanci al calare del buio, le fiamme hanno iniziato nuovamente ad avanzare avvicinandosi anche ad alcune abitazioni e all'autostrada. Una famiglia è stata evacuata mentre altri residenti hanno dovuto abbandonare momentaneamente le loro abitazioni.

Il personale anti incendio proseguirà con le operazioni per tutta la notte e domani mattina potrebbe essere necessario un nuovo intervento dell'elicottero alle prime luci dell'alba.