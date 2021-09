Intervento di Polizia e Carabinieri questa mattina nella zona della rotonda tra via Zeffiro Massa e via San Francesco.

Le forze dell'ordine sono state chiamate per sedare una rissa scoppiata in un bar della zona.

I rilievi e la ricostruzione dei fatti sono stati poi eseguiti dai Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per verificare quanto successo.