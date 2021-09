Vigili del Fuoco in azione questo pomeriggio a Grimaldi e a Dolcedo per due incendi. Nella zona di confine si è reso necessario anche l'intervento dell'elicottero di Regione Liguria per via della zona particolarmente impervia vicino all'autostrada.

Grazie all'intervento del personale anti incendio le fiamme sono state domate e si è passati alle successive operazioni di bonifica.