Due incidenti nella notte: auto ribaltata a Vallecrosia e scontro tra due vetture sull'Aurelia Bis a Sanremo

Due incidenti nella notte hanno visto impegnati i soccorritori di Vigili del Fuoco e 118.

Alle 2.40 due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro sull'Aurelia Bis tra San Martino e l'uscita ospedale, mentre alle 5.40 un'auto si è ribaltata a Vallecrosia in corso Orazio Raimondo all'incrocio con via San Rocco. Illesa la ragazza alla guida della vettura.