Sanremo: da domani pomeriggio ai bagni Italia-Morgana il torneo di calcio a 5 ‘No Limits Mediterranean Cup 2021’

Tutto è pronto per il torneo di calcio a 5 ‘No Limits Mediterranean Cup 2021’ che vedrà sfidarsi domani pomeriggio al campo dei Bagni Italia di Sanremo quattro squadre provenienti da Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Contea di Nizza oltre alle due del Ponente ligure in rappresentanza di Principato di Seborga e Tera Brigasca - Labaj - Riviera dei Fiori.

E proprio questi ultimi, i ‘quadricromati’ di mister Alessandro Garelli, inaugureranno alle ore 16.20 il girone B contro la corazzata sarda per poi giocare immediatamente dopo contro l’Isola d’Elba alle ore 17 la seconda partita del raggruppamento. La rappresentativa tornerà quindi in campo dopo tre anni dall’ultima apparizione nel trofeo ‘Giorgio I di Seborga 2018’ che in precedenza aveva vinto in tre occasioni.

Il torneo ‘No Limits Mediterranean Cup 2021’, che vedrà la sua cerimonia inaugurale domani alle 13.45, fa parte della tre giorni dedicata al progetto ‘Calci: comunità resilienti’ che prenderà il via oggi pomeriggio alla Federazione Operaia di Via Corradi 47 a Sanremo con una ricca esposizione di maglie, articoli sportivi e pannelli informativi dedicati al calcio dei territori ed in particolare a quelli meno conosciuti come le realtà extra FIFA. Un evento culturale che sarà accompagnato già questa sera da visite guidate della mostra alle ore 19 e ore 20 e proseguirà poi nelle mattine di domani e domenica con interventi dal vivo e la proiezione dei video realizzati a maggio a Seborga e Realdo proprio in onore del Principato e della Tera Brigasca.