Coronavirus: i casi in provincia scendono a 370 (-9), in regione tasso di positività al 4,04%

Oggi in Liguria si sono registrati 131 nuovi positivi a fronte di 3.241 tamponi (oltre ai 3.608 antigenici) con un tasso di positività del 4,04%.

Nel dettaglio oggi in provincia di Imperia si sono registrati 25 nuovi casi (-9 rispetto a ieri), 22 in provincia di Savona, 56 a Genova e 21 a La Spezia.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.577.058 (+3.241)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 606.163 (+3.608)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.110 (+131)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.937 (-26)

Casi per provincia di residenza

Imperia 370 (-9)

Savona 348 (+2)

Genova 1.383 (-18)

La Spezia 564 (-5)

Residenti fuori regione o estero 61

Altro o in fase di verifica 211

Totale 2.937

Ospedalizzati: 92 (-1); 9 in terapia intensiva

Asl1 18; 1 in terapia intensiva

Asl2 24 (-2); 2 in terapia intensiva

San Martino 19 (+1); 4 in terapia intensiva

Galliera 18 (+1); 2 in terapia intensiva

Gaslini 2

Asl4 Sestri Levante 2 (-1)

Asl5 Spezia 9

Isolamento domiciliare: 1.730 (-21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 103.784 (+157)

Deceduti: 4.389

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 285

Asl2 245

Asl3 592

Asl4 85

Asl5 316

Totale 1.523

Dati vaccinazioni 10/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.385.328

Somministrati: 2.059.144

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni