Situazione Riviera Trasporti, Fratelli d’Italia attacca il PD: “Le responsabilità sono chiarissime!”

"Immancabili protagonisti della mistificazione di professione ecco puntuale l'incredibile comunicato stampa del PD Provinciale circa la drammatica situazione della Riviera Trasporti”. Ad affermarlo sono Fabrizio Cravero, Fabio Perri e Paolo Strescino, rispettivamente Portavoce Provinciale, Dirigente Provinciale Enti Locali e Dirigente Regionale Enti Locali del partito di Fratelli d’Italia, che spiegano: Apprendiamo, infatti, che dietro l'ormai ridicolo paravento della vicinanza alle fasce più deboli (anziani, studenti) e ai lavoratori, dal Partito Democratico della Provincia di Imperia che verso RT è stato compiuto un ‘grave atto di irresponsabilità’.

"Stupisce, infatti che, proprio il PD che annovera tra le sue fila l'attuale Presidente della Provincia Domenico Abbo, l'attuale Presidente della Riviera Trasporti Riccardo Giordano oltre alla maggioranza nel Comune di Sanremo, abbia la fantasia e il coraggio di riversare su altri responsabilità chiarissime. In buona sostanza a detta dei democratici locali chi detiene il 99% del pacchetto azionario della società NON avrebbe responsabilità alcuna per questo disastro annunciato".

Sarebbe stato assai più semplice, con un minimo di preparazione amministrativa e societaria, che l'attuale CDA avesse attivato tutte le strade possibili al fine di mettere in via prioritaria l'azienda in sicurezza e che la Provincia di Imperia, prendendo spunto da tutte le altre Province Liguri, avesse attivato le procedure per l'assegnazione del servizio ‘in house’ alla stessa RT come caldeggiato da Regione Liguria, cosi come l'aver maldestramente respinto negli ultimi tempi le istanze di Regione Liguria dopo il pasticcio dei bus ad idrogeno".