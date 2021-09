Sanremo istituisce una commissione consiliare su Rivieracqua: entro 10 giorni il documento in consiglio comunale (Video)

La questione Rivieracqua sarà trattata e approfondita anche da una commissione consiliare dedicata. È quanto emerso dall’ultima seduta del consiglio comunale sanremese convocato in via straordinaria per discutere anche del destino della società chiamata a gestire l’acqua pubblica in provincia di Imperia.

Il confronto tra maggioranza e opposizione, arricchito dall’intervento del presidente del Cda di Rivieracqua, Gian Alberto Mangiante, e dal commissario ad acta, Gaia Checcucci, ha prodotto l’accordo sull’istituzione di una commissione dedicata. Non una commissione di inchiesta, ma un tavolo al quale consiglieri e tecnici potranno ragionare e discutere delle ultime vicende anche nell’ottica della procedura per l’ingresso del partner privato.

Al centro del confronto anche la questione dell’azione di responsabilità nei confronti dei passati amministratori della società, vicenda per la quale poi l’ultima parola spetterà all’assemblea dei sindaci.

I tempi per la formazione della commissione sono stretti. Al termine del consiglio l’appuntamento è stato fissato entro 10 giorni per la stesura del documento e la nuova discussione in consiglio comunale.