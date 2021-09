No vax, Toti, “Solidarietà al collega Zaia, peso campagna vaccinale sui governatori in prima linea sul territorio”

Solidarietà nei confronti del presidente della Regione Veneto Luca Zaia è stata espressa oggi del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Anche a nome della Giunta esprimo vicinanza al collega Zaia, che come me – afferma Toti - è stato oggetto di pesanti minacce e vergognosi attacchi da parte di soggetti contrari alla vaccinazione anti Covid-19. Certamente il peso e la responsabilità della campagna vaccinale sono in gran parte sulle spalle dei governatori, impegnati in prima linea sul territorio. Serve un impegno ancora più forte nel promuovere l’informazione corretta, le ragioni della scienza contro queste frange violente che tuttavia - conclude - rimangono marginali rispetto alla stragrande maggioranza degli italiani che ha risposto in massa alla vaccinazione per sconfiggere definitivamente il virus e consentire al Paese di ripartire”.