Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: in arrivo 138 milioni per 146 Comuni liguri. L'elenco di tutti i progetti finanziati

Buone notizie per 146 Comuni liguri: il ministero dell’Interno ha stanziato ulteriori 64 milioni per finanziare progetti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti ed efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici.

I contributi sono quelli previsti dall’art. 1 comma 139 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Ai quasi 74 milioni già stanziati a febbraio si aggiungono i 64 milioni assegnati a settembre in seguito al rifinanziamento del Fondo che ha consentito lo scorrimento della graduatoria, per un totale complessivo di oltre 138 milioni.

“Ci stiamo adoperando per accompagnare e assistere i Comuni coinvolti, per accertarci che sia andata a buon fine la ricezione dei fondi dello slot di febbraio, poiché ben conosciamo la condizione, soprattutto nei piccoli Comuni, di penuria delle risorse umane e tecniche disponibili, le quali fanno sì che possa capitare, alle volte, che si perda qualche scadenza – afferma il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai –. Allo stesso tempo, accompagniamo i Comuni in questo nuovo slot di assegnazione molto significativo. È necessario rilevare come il lavoro che ANCI a livello nazionale ha svolto in sede di costante e continuo negoziato col Governo è stato il fondamento che ha generato questa disponibilità di risorse che, ai fini della loro destinazione d’uso, sono ancor più necessarie”, conclude Vinai.

I Comuni beneficiari dell’ultima tranche devono confermare l'interesse a ricevere il contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell’Interno, Direzione centrale Finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) entro le ore 24 di giovedì 16 settembre 2021.

Il file con tutti i progetti liguri finanziati QUI, in nero quelli di febbraio, in rosso quelli di settembre