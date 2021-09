Musica: prosegue con successo la rassegna 'Sanremo live in the city', domani la finale di 'Rock & Trend'

Oggi, dalle 17 alle 23, ultimo appuntamento della ‘One edition’ di ‘Sanremo live in the city’, in piazza Borea D’Olmo a Sanremo, format autonomo e innovativo della Nove Eventi.

La manifestazione ad ingresso gratuito, patrocinata dal Comune di Sanremo vede il coinvolgimento di band provenienti da tutta Europa ed è condotta dai due giovanissimi sanremesi Simone Priolo e Claudia Paglialunga. Domani, invece, grande finalissima della 34esima edizione di ‘Sanremo Rock & Trend’ dove hanno partecipato circa 250 band provenienti da tutta Europa. Alla conduzione: Gigio D’Ambrosio, Laura Ghislandi e Mercedes Hengher.

I 10 finalisti rock e i 10 trend si sapranno solo nella tarda serata di oggi. A decretare i vincitori una giuria d’eccezione:

- Ettore Diliberto (arrangiatore, produttore e chitarrista)

- Phil Palmer (produttore, arrangiatore ed è un chitarrista jazz e rock tra i più famosi a livello internazionale.

- Pino Scotto (cantautore e televisivo italiano conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium)

- Fabrizio Simoncioni (produttore e sound engineer)

- Vincenzo Spera (sezione rock) Assomusica

- Mario Limongelli (sezione trend ) PMI

Le band liguri che hanno partecipato a Sanremo Rock & Trend sono: Filodiretto (Sanremo), Matteo Troilo (Genova), Rossana Bribò (Genova), Marco Baldani (Sestri Levante), Silvia Setaro (Genova), Shockin'head (Ventimiglia) e Le Distanze (Savona).

Questi i numeri che ha fatto la Nove Eventi quest’anno per Sanremo Rock & Trend: 15.000 candidature con 60 date live in italia ed Europa 250 band a Sanremo (alcuni non sono potuti venire perché positivi al covid). Le band e l’organizzazione alloggiano Tra alberghi, B&B e appartamenti.