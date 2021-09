Diano Marina: già tanta gente stamattina ad 'Aromatica 2021', inaugurata dal Sindaco e dal presidente della Camera di Commercio (Foto)

Il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi ha sottolineato l'importanza di questa manifestazione, sia per la promozione delle aziende e dei prodotti agricoli che per la valorizzazione turistica che ne deriva: “Complimenti all'Amministrazione comunale – ha detto - che ha messo in campo tutte le forze per realizzare Aromatica anche quest’anno, sappiamo bene quanto sia stato difficile considerando la situazione pandemica. La Camera di Commercio ha fatto la sua parte e la farà in futuro”.