Arma di Taggia: domenica prossima sul lungomare torna l'appuntamento con ‘Il Mercato della Riviera dei Fiori’

Torna domenica scorsa sul lungomare di Arma di Taggia l'atteso appuntamento con ‘Il Mercato della Riviera dei Fiori’, con tutta la sua qualità a prezzi da mercato.

Sarà l'occasione per approfittare delle ultime occasionissime estive o per pensare alle novità autunno/inverno.... Borse scarpe gioielli moda e casa i prodotti presenti alla manifestazione, per un'offerta che pensa a tutte le tasche!! Diversi i ristoranti e le occasioni "golose" presenti sul lungomare.

Una giornata da dedicare alla famiglia ed allo shopping all'aria aperta.