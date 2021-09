Ventimiglia: risse e pregiudicati all'interno, il Questore chiude un locale nella zona del 'centro studi'

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, hanno chiuso un noto locale nella città di confine, nella zona del ‘centro studi’.

Il provvedimento del Questore di Imperia è stato emesso al termine di una attività investigativa corredata anche da foto e immagini, seguita da una serie di controlli. E’ così emerso che l’esercizio pubblico presentava caratteristiche di pericolosità sociale, in quanto luogo di ritrovo non occasionale di pregiudicati.

I controlli hanno anche confermato la recidività del titolare, in quanto era già stato lo scorso anno chiuso per gli stessi motivi. Nel mese scorso gli agenti erano intervenuti per una lite, terminata con il ferimento di un uomo. In quella occasione il titolare non solo non aveva tentato di evitare che il fatto degenerasse, ma aveva servito alcolici a gente già chiaramente ubriaca e non aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, senza nemmeno prestare soccorso al ferito.

L’intervento della Questura di Imperia e del Commissariato di Ventimiglia ha garantito una risposta anche alle segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini sull’esercizio pubblico. Il provvedimento del Questore prevede la chiusura dell’attività commerciale per cinque giorni.