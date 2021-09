Domani convolano a Nozze Federica e Claudio 'il Soldato Modena', gli auguri di amici e parenti

Verrà celebrato domani il matrimonio di Federica e Claudio, per gli amici 'Soldato Modena'.

I due, insieme dai tempi della scuola, sono molto conosciuti in città per le loro doti e gesta. Federica, tata amorevole e capace. Claudio, impegnato costantemente in missioni segretissime. I non più giovanissimi fidanzati hanno finalmente deciso di fare il grande passo e convolare a nozze.

Gli amici augurano alla coppia il meglio e non vedono l'ora di festeggiare insieme a loro. Si preannuncia una giornata ricca di sorprese!