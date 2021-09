Coronavirus: altri 8 contagiati oggi nel Principato di Monaco, ancora 11 ricoverati in ospedale

Sono otto i nuovi casi positivi al Covid-19 nel Principato di Monaco, dove sale a 3.273 il bilancio delle persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Stasera in ospedale sono 11 le persone ricoverate delle quali 2 in terapia intensiva. Sono 7 le guarigioni di oggi per un totale di guariti che è arrivato a 3.165.

Sono 42 le persone seguite a casa in sorveglianza attiva. A oggi sono 26.451 i vaccinati con prima dose, ovvero il 68,97% della popolazione monegasca (il 76,82% over 12). Sono 22.811, invece, quelli che hanno fatto anche il richiamo (l’86,24% delle persone che hanno ricevuto la prima).