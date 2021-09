Sanremo: strada Sen. Ernesto Marsaglia piena di buche e nel degrado, le rimostranze di un lettore (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, C.S., ci ha scritto per segnalare lo stato di pericolosità di strada Senatore Ernesto Marsaglia:

“Innanzitutto il degrado e l'incuria del primo tratto (iniziando proprio dal n. 1). Nelle fotografie si può constatare le innumerevoli buche alcune delle quali pericolose e, cosa grave, non segnalate. Infatti si può notare come alcune pietre (di una certa grandezza) sono sbalzate a margine della strada a seguito del transito delle auto, camion di grossa portata, corriere e non in ultimo moto. Alcuni buchi sono in prossimità di tombini che, comunque, ciò non giustifica lo stato, ripeto pericoloso: qualcuno si assuma la responsabilità e provveda a sistemare l'asfalto. Mi dicono che purtroppo non ci sono fondi sufficienti per provvedere ad una nuova asfaltatura. Ma allora perchè 300 metri più avanti circa due mesi fa è stato rifatto il manto dove non vi erano buche come quelle raffigurate nelle foto?”.