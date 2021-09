Pallavolo: la Grafiche Amadeo rinnova gli organici tecnici, Chiozzone alla C femminile e Ciogli a quella maschile

La società Grafiche Amadeo Oliflor Rvs ha definito di organici tecnici per la stagione 2021-22 con importanti cambi nel settore tecnico.

Cesare Chiozzone passa da allenatore della Serie C maschile alla C femminile con l'aiuto di Michele D'Andrea, in versione secondo allenatore e preparatore atletico. “Sono contento della rinnovata fiducia – commenta Chiozzone - nel femminile ho allenato anni fa a Milano in Serie B1, C e D. Quindi per me è un ritorno. La squadra è giovane sempre con qualche 'chioccia' per portare esperienza ma soprattutto per far crescere le giovanissime. Obiettivi di quest’anno, oltre alla salvezza, quelli di provare a fare qualcosa di importante. Per me è di sicuro un nuovo stimolo”.

La coppia Nanzo Guadagnoli- Sabrina Maragliano si dedicano all'organizzazione societaria e la seconda alle giovanili. La Serie C maschile è stata affidata a Massimo Ciogli, anche per lui una conferma nel Riviera Volley dopo l'ottimo risultato nell’Under 19 della scorsa stagione: “Sono qui per far bene – dice Ciogli – con il gruppo che lo scorso anno si è giocato i play off promozione. E’ un traguardo ambito ma dobbiamo tanto lavorare ed impegnarci. A nel settore maschile abbiamo un occhio di riguardo per giovani”.

A supporto, in palestra sia in veste di aiuto che di dirigente, ci sarà Massimo Faraldi, colonna storica come giocatore e dirigente del Rvs. Intanto si concretizza sempre più l'unione con la Mazzuchelli: le due società stanno allestendo squadre competitive in tutti i settori giovanili.