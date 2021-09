Calcio. Serie D. Il calendario della Sanremese: esordio a Caronno Pertusella, ultima in casa contro RG Ticino

Ci sono le date, i gironi ed ora i calendari. Non resta che cominciare il campionato. La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato le 38 giornate che vedranno impegnata la Sanremese nel girone A.

Come da richiesta del club biancoazzurro, la prima partita sarà in trasferta: data la risemina del prato avvenuta in settimana, il ‘Comunale’ avrà così più tempo per prepararsi all’esordio.

Il primo appuntamento quindi sarà in casa della Caronnese (fischio d’inizio, domenica 19 settembre ore 15:00) ed il 26 settembre a Sanremo, subito un derby ligure contro il Vado. Un avvio piuttosto duro con la trasferta in Val d’Aosta e il match casalingo col Casale.

Come nella passata stagione, il derby contro l’Imperia cadrà alla 14° giornata: andata al ‘Comunale’ (5 dicembre) e ritorno al ‘Ciccione’ (10 aprile).

I ragazzi di Andreoletti chiuderanno la stagione regolare in casa (15 maggio) contro RG Ticino (clicca qui per consultare e scaricare il calendario completo di Serie D).

Ecco il calendario dei biancoazzurri:

Giornata 1 (and. 19.09.21) CARONNESE - SANREMESE (rit.14.01.22)

Giornata 2 (and. 26.09.21) SANREMESE – VADO (rit.23.01.22)

Giornata 3 (and. 3.10.21) PDHAE - SANREMESE (rit.30.01.22)

Giornata 4 (and. 6.10.21) SANREMESE – CASALE (rit. 2.02.22)

Giornata 5 (and. 10.10.21) FOSSANO - SANREMESE (rit. 6.02.22)

Giornata 6 (and.17.10.21) SANREMESE – SALUZZO (rit. 13.02.22)

Giornata 7 (and. 20.10.21) GOZZANO – SANREMESE (rit. 16.02.22)

Giornata 8 (and. 24.10.21) SANREMESE – LAVAGNESE (rit. 20.02.22)

Giornata 9 (and. 31.10. 21) CHIERI – SANREMESE (rit. 27.02.22)

Giornata 10 (and. 7.11.21) SANREMESE – NOVARA (rit. 6.03.22)

Giornata 11 (and.14.11.21) ASTI – SANREMESE (rit. 20.03.22)

Giornata 12 (and. 21.11.21) SANREMESE – BORGOSESIA (rit. (20.03.22)

Giornata 13 (and. 28.11.21) VARESE – SANREMESE (rit. 3.04.22)

Giornata 14 (and.5.12.21) SANREMESE – IMPERIA (rit. 10.04.22)

Giornata 15 (and. 8.12.21) BRA – SANREMESE (rit. 14.04.22)

Giornata 16 (and. 12.12.21) SANREMESE – LIGORNA (rit. 24.04.22)

Giornata 17 (and.19.12.21) SESTRI LEVANTE – SANREMESE (rit. 01.05.22)

Giornata 18 (and.22.12.21)SANREMESE - DERTHONA (rit. 08.05.22)

Giornata 19 (and.09.01.22) RG TICINO – SANREMESE (rit.15.05.22)

Gli orari delle partite saranno:

inizio ore 15:00 dal 19.09.2021 al 24.10.2021 (compreso)

inizio ore 14:30 dal 31.10.2021 al 20.03.2022 (compreso)

inizio ore 15:00 dal 27.03.2022 all’ 01.05.2022 (compreso)

inizio ore 16:00 dall’ 08.05.2022