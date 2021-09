Automobilismo: XRT Scuderia Sanremo alla Garessio-San Bernardo, sette le vetture al via

Garessio torna e la XRT Scuderia risponde presente, desiderosa nuovamente di fare la voce grossa su quei quattromila metri di asfalto che dalla cittadina cuneese si arrampicano fino al sontuoso Colle San Bernardo; un percorso, ed uno Slalom, che dal 1956 è disegnato fra il verde della montagna e l’azzurro del mare e dove sette vetture marchiate dal sodalizio ligure si daranno battaglia senza esclusione di colpi. Aprirà il sipario la Fiat Uno Gruppo A di Renzo Cavallero, atteso nella parte alta della classifica riservata alle vetture classiche, così come Davide Durante e la sua iconica Ford Escort MK2 dotata di un motore due litri. Nuovamente in assetto da Slalom avremo anche Alessandro D’Ambrosio che dopo le belle pagine scritte alla Bubbio-Cassinasco tornerà nell’abitacolo della fidata Fiat 600 Kit per replicare la prestazione. Discorso analogo anche per l’uomo di punta della compagine sanremese, ovvero Kevin Hegyes che a Garessio rimetterà tuta e casco per buttarsi nuovamente nella mischia e nell’agonismo; avrà anch’esso a disposizione una Fiat 600 Kit così come l’amico Alessio La Cola, pronto a rientrare nelle corse sulla terza compatta torinese iscritta dalla XRT Scuderia. Saliranno i cavalli sul finale, ai nastri di partenza ci sarà anche Luca Starace al volante di una Peugeot 208 R2B con la quale spingersi in alto fra le vetture tuttoavanti. Vestirà la griffe della XRT Scuderia anche Marco Bonelli che a Garessio porterà in gara una prestante Peugeot 208 Rally4 turbocompressa, molto interessante dal punto di vista tecnico e prestazionale vista la freschezza del progetto messo in piedi da Peugeot Sport. Definiti tutti i dettagli, non ci resta che attendere Domenica 12 Settembre quando, alle ore undici, scatterà la ricognizione ufficiale del percorso e la successiva prima manche cronometrata per stabilire tutti i valori in campo di una manifestazione di grande richiamo e di grande storia agonistica.

Marco Cantarella