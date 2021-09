Coronavirus, 165 nuovi casi oggi in Liguria: sale al 5,28% il tasso di positività. In tutta la Regione aumentano del 20% i ricoveri

Sono 165 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.123 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.863 tamponi antigenici rapidi, uno ogni 18,92 pari al 5,28%. Rispetto a ieri quindi, sale il tasso di positività nella nostra regione.

In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 22, 44 a Savona, 72 a Genova, 20 a La Spezia ed infine, 7 i casi di persone residenti fuori dalla Liguria.

Rispetto a ieri si registra un aumento dei ricoveri del 20%, passando da 77 a 93 persone che si trovano in ospedale. Tra le ragioni di tale incremento la Regione Liguria evidenzia "che il numero di soggetti dimessi nelle ultime 24 ore, pari a 5, è inferiore all'andamento medio routinario dei soggetti dimessi, andando ad incidere sul numero dei pazienti attualmente ricoverati. Da un'analisi più approfondita si evince inoltre che l'incremento maggiore di nuovi ricoveri rispetto all'atteso, verificatosi sul territorio del ponente Ligure, è in parte riconducibile al riscontro di positività in pazienti ricoverati e asintomatici durante le procedure di screening dei soggetti ospedalizzati per altre cause, per 5 soggetti degli 11 nuovi ricoveri nei territori di Asl 1 imperiese e Asl 2 savonese".

Tamponi processati con test molecolare: 1.573.817 (+3.123)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 602.555 (+3.863)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 110.979 (+165)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.963 (+24)

Casi per provincia di residenza

Imperia 379 (-22)

401 (-7)

Savona 346 (+23)

Genova 1.401 (+15)

La Spezia 569 (+2)

Residenti fuori regione o estero 61 (+2)

Altro o in fase di verifica 207 (-3)

Totale 2.963 (-24)

Ospedalizzati: 93 (+16); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 18 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 26 (+7); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 18 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 17 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 9 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.751 (-11)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 103.627 (+141)

Deceduti: 4.389 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 308 (+6)

Asl 2 - 234 (-)

Asl 3 - 627 (-32)

Asl 4 - 89 (-32)

Asl 5 - 346 (-9)

Totale - 1.604 (-157)

Dati vaccinazioni 9/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.385.313

Somministrati: 2.051.528

Percentuale: 86%