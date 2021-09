Ventimiglia: degrado e stato di abbandono al campo sportivo 'Morel', interrogazione del Partito Democratico

Interrogazione del Partito Democratico a Ventimiglia, in relazione alla pulizia dell’area antistante il campo ‘Morel’. I Consiglieri comunali Federica Leuzzi, Domenico De Leo ed Enrico Ioculano, dopo aver verificato lo stato di degrado e abbandono della zona di fronte all’impianto, hanno chiesto al Sindaco e all’Assessore competente quando verrà ripulita l’area, a un anno dalla tempesta ‘Alex’.

“Eppure tempo fa – sottolinea Federica Leuzzi - il vice Sindaco parlava di Ventimiglia come ‘città dello sport’! Attualmente il campo sportivo Morel e le zone limitrofe sono in uno stato di degrado mai visto prima, quali genitori manderebbero i propri ragazzi in uno spazio in simili condizioni? Ricordo agli attuali Amministratori che i tesserati al Ventimiglia calcio superano la centinaia ed è vergognoso iniziare la stagione calcistica in questo stato. Mi auguro che anche questa ennesima mancanza possa essere risolta nel più breve tempo possibile”.