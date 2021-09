Sanremo: Consiglio comunale di ieri su 'Casa Serena', Rifondazione "Noi i primi ad occuparcene!"

Il circolo di Rifondazione Comunista ‘Valeria Faraldi’ interviene, dopo il Consiglio comunale di ieri sera a Sanremo, in particolare per le dichiarazioni rilasciate dal Consigliere di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi.

“Rifondazione ha iniziato ad occuparsi della vendita di ‘Casa Serena’ già nel 2018 – evidenzia il circolo matuziano - denunciando l'errore gravissimo che stava commettendo un'amministrazione che si arrogava, e lo fa tuttora, il titolo di centro-sinistra. Siamo da sempre contrari, ed è nostro valore fondante, alla privatizzazione della sanità pubblica. Siamo stati i primi ad incontrare i lavoratori di ‘Casa Serena’, i primi a denunciare lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti di cooperative di facciata, perché quando le coop hanno una proprietà, non sono più tali. Questa amministrazione sta cercando di svendere a privati, i soliti, i beni comuni, per disavanzi di bilancio, non potendo nemmeno scaricare responsabilità sull'amministrazione precedente dei buchi di bilancio prodotti da loro stessi”.

Rifondazione si scaglia anche contro l'intervento del Sindaco, Alberto Biancheri: “E’ imbarazzante quanto è stata la presunzione la superficialità di questa giunta nel gestire ‘Casa Serena’, i suoi lavoratori e soprattutto i suoi ospiti. Siamo consci di essere realmente gli unici ad opporci, realmente, ad ogni forma di privatizzazione, dalla sanità (Ospedale di Bordighera) all'acqua, ricordiamo un referendum vinto per l'acqua bene comune e pubblico, contro la privatizzazione del Porto, del Tribunale e del progetto di un palazzetto dello sport privato, e sulla costruzione, sempre privata di un fantasmagorico parcheggio in piazza Eroi Sanremesi, proponendo sempre alternative realistiche”.

Rifondazione termina con una precisazione sul Consigliere Artioli: “In un passaggio cita la Realpolitk di Von Bismark attribuendola erroneamente a Lenin. Consigliamo, vivamente, di fare meno citazioni e dimostrare di essere una reale opposizione”.