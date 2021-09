Settembre di Vite in Riviera: vendemmia, consuntivo estate 2021 ed eventi di promozione del territorio

Settembre per Vite in Riviera è un mese importante. Dopo una stagione estiva molto intensa, in cui le aziende della rete sono state impegnate tra accoglienza, ristorazione, promozione e gestione agricola, Vite in Riviera si impegna nel prossimo week end con la partecipazione a due eventi importanti per il Pontente Ligure.

Insieme ad Enoteca Regionale, nell’ambito dello stand Assaggia la Liguria, i vini e gli oli di Vite in Riviera saranno da Diano Marina ad “Aromatica – profumi e sapori della Riviera Ligure” da domani a domenica, dalle 9.30 alle 20, in uno stand presso il quale si potranno degustare. Un evento che arriva alla sua ottava edizione durante la quale verranno proposti i prodotti tipici del nostro territorio, eccellenze di altre province e prodotti artigianali (e non solo) che contano tra i loro ingredienti proprio le erbe aromatiche. Questa kermesse vuole valorizzare i prodotti tipici della costa e dell’entroterra del Ponente, ponendo l’accento su concetti quali eco-sostenibilità, salute e dieta mediterranea.

Nel centro pedonale di Diano Marina si alterneranno stand dei produttori, conferenze, cooking show, presentazioni di libri, street food gourmet e menù a tema nei ristoranti.

"Questa stagione estiva, nella quale le nostre aziende e Vite in Riviera sono ancora impegnate, ha visto una ripresa del turismo sul nostro territorio. Sicuramente gli anni di attività promozionale e di comunicazione, insieme alle nuove tendenze turistiche di prossimità hanno fatto riscoprire il nostro Ponente Ligure” afferma Massimo Enrico, Presidente della Rete, “rimane ancora molto lavoro da fare, e appena terminata la vendemmia che per alcune aziende è già nel suo pieno, e per alcune deve ancora iniziare, stileremo il nuovo programma promozionale per il 2022”.