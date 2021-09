Sanremo: sabato una giornata di musica 'green' nel cuore del centro storico con Lastanzadigreta (Foto)

Lastanzadigreta è un collettivo di cinque musicisti torinesi che scrive canzoni e sviluppa progetti culturali. Nel 2017 il primo album del gruppo, Creature selvagge, ha vinto la Targa Tenco per la miglior Opera Prima, scelto tra centinaia di titoli da una giuria di 200 critici musicali. Macchine inutili è il loro secondo album, pubblicato in cd, vinile e digitale (La Contorsionista / Sciopero Records, distribuzione Self, con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per chi Crea”).

Lastanzadigreta comincia a suonare nel 2009, in occasione di un’iniziativa di solidarietà. Il primo risultato tangibile è un pugno di canzoni originali e alcuni concerti, in cui la band si fa riconoscere per l’organico anomalo, incentrato sulla marimba e su strumenti strani e poco diffusi, in molti casi acquistati per pochi euro in qualche mercatino dell’usato, o recuperati in solai e cantine. Seguono concerti in moltissimi festival e locali italiani. Nel settembre 2013 arriva la vittoria al premio nazionale Lanterne Rock. Nel 2016 il gruppo è finalista al premio l’Artista che non c’era, nel 2017 ottiene la targa “Un Certain Regard” a Musicultura e arriva alle finali nel concorso 1MNEXT, per suonare sul palco del Concertone del Primo Maggio.

Nel 2017 Creature selvagge si aggiudica la Targa Tenco per la migliore Opera Prima, scelto da una giuria di 200 critici musicali. In seguito alla vittoria, Lastanzadigreta porta Creature selvagge in tour in tutta Italia.

Nel 2019 il gruppo prende parte al CD collettivo dedicato a Gianni Siviero Io credevo (Squilibri), interpretando la sua Dormi. Il disco si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album a progetto.

IN STUDIO

La prima parte della storia di Lastanzadigreta è documentata da due EP autoprodotti, stampati in 300 copie numerate: Lato A (2012) e Lato B (2014), quest’ultimo registrato dal vivo al Diavolo Rosso di Asti. Il primo disco sulla lunga distanza, Creature selvagge, esce il 2 dicembre 2016, e raccoglie 12 canzoni: l’etichetta è Sciopero Records, storica label degli Yo Yo Mundi, che compaiono anche nel disco come ospiti. Il disco è autoprodotto, in collaborazione con Sciopero Records, La Contorsionista e Self (che cura la distribuzione). Il seguito di Creature selvagge, Macchine inutili, è atteso per l’autunno 2020.

IN TEATRO

Da sempre Lastanzadigreta alterna i concerti all’attività teatrale, in collaborazione con la compagnia Arno Klein e l’attrice e speaker radiofonica Marlen Pizzo (RDS, M20): vengono prodotti, fra gli altri, gli spettacoli Già l’ora suonò, per i 150 anni dell’Unità d’Italia; Come l’allodola, basato sul romanzo di Marco Tomatis e Loredana Frescura Ho attraversato il mare a piedi (Mondadori), sulla vita di Anita Garibaldi; e Se mancasse la corrente, spettacolo unplugged di soli strumenti giocattolo e autocostruiti. Nel 2017 debutta lo spettacolo Musica bambina, concepito per il Festival della Mente di Sarzana e incentrato sulla conduction estemporanea del pubblico.

AL CINEMA

Grazie al lavoro del marimbista e compositore Alan Brunetta, Lastanzadigreta arriva anche al cinema, con fra le altre la colonna sonora del film The Repairman, opera prima del regista Paolo Mitton, che gira i festival di tutto il mondo viene distribuito nei cinema italiani nel 2015, e di Ulysses – A Dark Odissey, di Federico Alotto, produzione italo-americana del 2018, con Danny Glover, Udo Kier e Skin. La musica de Lastanzadigreta compare nella colonna sonora del docufilm Resistenza creativa di Rodolfo Colombara e Emanuela Peyretti (2017).