Sanremo: come sarà il Festival 2022 per la città, sarà sicuramente all'insegna del 'Green pass' ma sarà meglio dell'ultima edizione

Mancano poco meno di 5 mesi al Festival di Sanremo 2022, un’edizione che, anticipata di un mese rispetto allo scorso anno, non sarà come quelle ante Covid, ma potrà tornare a ospitare molti più addetti ai lavori e anche i classici turisti appassionati di musica e del Festival stesso.

Sarà sicuramente un Festival da ‘Green pass’, un po’ come tutte le manifestazioni musicali e sportive che si stanno svolgendo in questo periodo. Al momento è ancora difficile fare una previsione, anche perché tutto può ancora cambiare in chiave Covid, sia in peggio che in meglio. Se domani fosse il 1° febbraio 2022 all’Ariston si entrerebbe solo ed esclusivamente con il tesserino verde, sia esso concesso con il vaccino, sia con i tamponi.

All’interno gli spettatori dovranno sistemarsi a ‘scacchiera’ (ad eccezione di eventuali congiunti) e tutti con la regolare mascherina. All’esterno però potranno svolgersi alcune manifestazioni collaterali: non sarà la settimana festivaliera dei vecchi tempi, ma nemmeno il ‘deserto’ dell’ultima edizione con tutti i problemi che ne sono derivati, anche in funzione turistica.

Potrà essere allestito anche un palco in piazza Colombo? Secondo le normative attuali si, ma il pubblico dovrà essere sistemato in modo ‘statico’ (magari seduto) e lo stesso palco dovrà essere difeso visivamente con eventuali pannelli per evitare che dall’esterno si possano creare capannelli di spettatori con eventuali assembramenti, al momento da evitare.

Dal punto di vista logistico dovrebbe cambiare, in meglio, la gestione degli addetti ai lavori che gravitano attorno alla manifestazione. A marzo scorso, lo ricordiamo, venne allestito un vero e proprio centro medico in piazza Borea D’Olmo per fare i tamponi. Il prossimo anno i protocolli potrebbero alleggerirsi, soprattutto per chi ha il ‘Green pass’ da vaccinazione, che potrà muoversi più liberamente. Non è da escludere, però, che la Rai possa chiedere comunque i tamponi per evitare scrupolosamente ogni rischio. Sicuramente i tamponi 'salivari', molto più rapidi, potrebbero aiutare molto.

Difficile da capire come sarà strutturata la sala stampa, lo scorso anno al Casinò e con la riduzione drastica degli inviati, escludendo totalmente la sala dedicata alle radio e tv private del Palafiori. Da verificare se si potrà tornare al ‘Roof’ dell’Ariston anche se fonti ben informate raccontano di un particolare gradimento dell’ente di Stato per la location del Casinò per la sala stampa.

C'è anche il tema 'Red Carpet', saltato a marzo scorso e che potrebbe essere bloccato anche nel 2022. Difficile la sua organizzazione, visto che la bellezza dell'appuntamento è proprio dettata dalla presenza massiccia del pubblico. E, con le normative anti Covid, questo non è possibile.