Sanremo: sistemata la ringhiera di via Francia divelta domenica mattina da un'auto (Foto)

E’ stata sistemata questa mattina la ringhiera del marciapiede di via Francia, parzialmente distrutta domenica mattina da un’auto che, per cause ancora in via d’accertamento, è finita di sotto in via Roglio.

Secondo quanto accertato dalla Polizia Municipale, che ha rilevato l’incidente, la 26enne alla guida del mezzo aveva il tasso alcolemico a 1,5 superiore allo 0,5 massimo consentito dalla Legge. Dalle immagini delle telecamere di sicurezza del Comune, è emerso che la donna arrivava da via Marsaglia e, dopo aver preso la rotonda per andare verso via Francia, ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa a testa in giù, su via Roglio.

Questa mattina gli operai incaricati dal Comune hanno provveduto a saldare una nuova parte di ringhiera e sistemare il marciapiede distrutto. I lavori stanno terminando e, nel pomeriggio, tutto tornerà come prima.