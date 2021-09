Sanremo: microcar si ribalta sull'Aurelia a La Vesca, illeso il giovane alla guida (Foto)

Incidente questa mattina sull'Aurelia in zona La Vesca, a pochi metri dal bivio per via Duca d'Aosta.

Una microcar condotta da un giovane si è ribaltata per cause ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura. Per fortuna non si è reso necessario il supporto del 118 siccome il giovane alla guida è uscito illeso.

Rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni durante i rilievi e la rimozione della piccola vettura.