Arma di Taggia: un altro incendio doloso stanotte sul lungomare, di fronte al bar già colpito martedì (Foto)

Un altro raid vandalico notturno ad Arma di Taggia. Dopo quello di martedì, questa notte praticamente alla stessa ora (intorno alle 4) ignoti hanno dato fuoco ad alcuni bidoni della spazzatura nella zona antistante il ‘Beach Bar’, uno dei due esercizi già colpiti.

I malviventi hanno appiccato le fiamme ai bidoni, che si sono poi estese ad alcune suppellettili e alla tenda del bar. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno rapidamente spento il rogo. Presenti sul posto anche i Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini anche sul nuovo episodio.

Un fatto che preoccupa non poco la tranquilla Arma di Taggia, visto che da tempo in tutta la provincia non si registravano eventi di questo genere. Ora gli inquirenti stanno nuovamente visionando le immagini delle telecamere della zona per capire se esistono correlazioni tra gli autori degli incendi di martedì e quello di oggi.