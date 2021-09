Sanremo: nuovo intervento di Rivieracqua a Bussana Mare per una perdita dall'asfalto (Foto)

Nuovo intervento di Rivieracqua in via Al Mare a Bussana per una perdita da una tubatura dell'acqua potabile

“Ormai da anni la tubatura dell'acqua potabile è oggetto di ripetuti interventi di riparazione - ci scrivono i residenti - sino a poco tempo fa il tratto più interessato era quello al confine con Arma di Taggia presso il semaforo (provvisorio ormai da molto tempo) dietro alla Fortezza: lì si contano una trentina d'interventi di riparazione in non più di 250 metri di strada, ma nonostante tutto il tubo continua a perdere, si vocifera un costo di circa 10 mila totale per i vari interventi effettuati, ma questa è storia ormai vecchia”.



“Da inizio anno in particolare dalla scorsa primavera il tubo dell'acqua ha iniziato a perdere anche nella zona abitata - aggiungono - sarà un caso ma le perdite sono coincise con la conclusione dei lavori della nuova e tanto discussa illuminazione pubblica, infatti lo scavo (ancora ben visibile) per il passaggio dei nuovi cavi elettrici passa parallelo a pochissima distanza dalla tubatura di distribuzione dell'acqua potabile. Decine, continui e comunque tempestivi sono stati gli interventi di riparazione da parte degli operai di Rivieracqua. Ora il Comune di Sanremo, così come promesso, pare che abbia intenzione di riasfaltare tutta la careggiata, approfittando del fatto che in parte spetti alla ditta che ha realizzato il nuovo impianto di illuminazione pubblica”.



“Non sarebbe forse meglio che prima di riasfaltare la via Al Mare, il Comune di Sanremo pensasse di sostituire il tubo di distribuzione dell'acqua potabile? - concludono - nel caso contrario avremmo, il giorno dopo la nuova l'asfaltatura, nuovamente gli operai di Rivieracqua pronti a scavare per l'ennesima perdita”.