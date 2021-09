Beach volley: secondo posto per l'Under 18 della 'Mazzucchelli' al torneo '4Vs4' di Albissola (Foto)

Dopo aver ripreso le attività sportive, la scuola di pallavolo ‘Mazzucchelli’ ha partecipato al primo ‘Trofeo degli artisti’, torneo di beach volley 4 contro 4, svolto ad Albissola Marina sabato e domenica scorsi, organizzato dalle società Cuneo Granda Volley e dalla Riviera Beach Volley.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentative del mondo volley e beach volley under 18. Entrambi i tornei, giocati su una sola giornata, sono stati intervallati rispettivamente da un'esibizione della prima squadra del Cuneo Granda Volley.

Proprio su invito della società cuneese, del quale il sodalizio matuziano è partner, la scuola di pallavolo ‘Mazzucchelli’ ha partecipato con una squadra Under 18 maschile, classificandosi al 2° posto mentre il trofeo è andato ai padroni di casa dell’Albissola. La giornata è stata intensa e ricca di sport per tutti gli atleti matuziani che sono potuti scendere in campo parecchie volte, avendo anche la possibilità di osservare dal vivo varie giocatrici di Serie A del Cuneo, esibirsi in incontri 3 contro 3.

Fabrizio Cane, mister della ‘Mazzu’ ci ha parlato della bella giornata: “I ragazzi hanno preso parte a questo trofeo al mattino dove le squadre partecipanti non erano tante, per questo si è praticamente conclusa già nella medesima mattinata la categoria 4 x 4. Per farli giocare ulteriormente, l’organizzazione ha optato per ulteriori incontri di 3 x 3 con squadre miste formate da atleti dei vari team. In questa giornata di sport, tutti i miei ragazzi si sono distinti ma in modo particolare Alessandro Capaci e Michele Crespi che hanno conseguito rispettivamente il primo e secondo posto. Il divertimento è stato tanto e le soddisfazioni anche, aldilà dei piazzamenti e I ragazzi hanno ripotuto riassaporare del sano agonismo dopo la pausa estiva. Ringrazio la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli che ci ha dato la possibilità di partecipare a questo trofeo, usato come momento di crescita, come esperienza positiva e di rodaggio verso la nuova stagione pallavolistica, sperando che possa essere più continua e più impegnativa rispetto alla stagione precedente”.

Il coach matuziano si augura che con i vaccini e i ‘Green Pass’ l’attività possa riprendere regolarmente su tutto il territorio nazionale.