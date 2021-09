Atletica: ottimi risultati per gli atleti 'assoluti' della As Foce di Sanremo su strada e in montagna

Estate caldissima per gli assoluti della As Foce di Sanremo. Vittorie e podi nelle corse su strada e in montagna per Cristiano Salerno, Luca Olivero e Daniele Carlini.

Un'estate ricca di appuntamenti per i podisti del ponente che dopo la stagione su pista e di cross si sono potuti confrontare nelle corse su strada, nei borghi dell'entroterra e in montagna. Protagonisti sono stati gli atleti della categoria ‘assoluti’ della As Foce con ottimi risultati in diverse competizioni. Cristiano Salerno ha ottenuto una grande vittoria nella Monesi-Redentore, una vera cronoscalata nella splendida cornice alpina del monte Saccarello, replicando il successo del 2020. A conferma delle ottime sensazioni Cristiano ha fatto fermare il cronometro dell'ascesa a 43'15 abbassando di una cinquantina di secondi l'ottimo tempo del 2020.

Luca Olivero dopo interessanti test in pista si impone nella corsa costiera di Sant'Erasmo ad Arma di Taggia (10,2 km circa in 35'31") e nella spettacolare e ormai famosa Corrida di Badalucco, appuntamento immancabile del borgo della valle Argentina. Notevole il tempo di 15'39 ottenuto alla Marina classic di Loano su poco meno di 5 km (terzo classificato).

Daniele Carlini conquista la prima piazza in territorio piemontese nella corsa ‘A pee pel zu i trevi’ nei vicoli di Ormea, e due podi di pregio nella Corrida di Badalucco (terzo posto) e nell'Urban trail di Sanremo (secondo posto).

Prossimo appuntamento il 19 settembre con la durissima corsa al monte Faudo, organizzata dalla Marathon Club Imperia, alla quale sarà presente Cristiano Salerno.