Coronavirus: nel Principato di Monaco sette nuovi casi di covid e tre guarigioni

Oggi sono stati rilevati sette nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 3.260 persone colpite dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Al CHPG sono assistiti 13 pazienti: 11 persone, di cui quattro residenti, sono ricoverate in ospedale; altre due persone, di cui un residente, sono trattate in terapia intensiva.



Oggi si sono anche registrati tre guariti per un totale di 3.140.

Sono 57 le persone seguite dall'osservatorio domiciliare che supporta dal punto di vista medico i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.