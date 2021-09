Sanremo: domenica prossima il 'Trio Zadory' per la stagione internazionale dei 'Concerti di Villa Nobel'

L’associazione ‘Musica a Santa Tecla’ di Sanremo organizza per domenica alle 19, un nuovo appuntamento con i ‘Concerti di Villa Nobel’, nell’ambito della stagione concertistica internazionale 2021, promossa dall'associazione ‘Musica a Santa Tecla’.

Domenica si terrà il concerto straordinario del ‘Trio Zadory’, composto da: Edua Zadory (Violino), Aare Tammesalu (Violoncello) e Irina Zahharenkova (Pianoforte). La compagine cameristica di fama internazionale presenterà un intenso e raffinato programma ‘Fra Classicismo e Romanticismo’, con due capolavori: ‘Trio in Do maggiore’ di Haydn e ‘Trio n° 2 in Do minore’ di Mendelsshon, con pagine di rara bellezza strumentale e musicale.

Il Concerto si terrà nello splendido salone centrale di Villa Nobel e come sempre, il Prof. Fabio Marra, accompagnerà il pubblico alla scoperta del magnifico repertorio, presentando l'evento sotto il profilo storico, estetico e musicale. L’ingresso al concerto è di 10 euro (gratuito per i minori fino a 18 anni). Ingresso e aperitivo a 30 Euro. Obbligo di Green Pass per i maggiori di anni 12.